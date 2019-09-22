اجتماع بين المقاول الأجير ودراج وحشمت لبحث مواصلة حملة التحريض

قالت مصادر مطلعة إن القياديين الإخوانيين عمرو دراج وجمال حشمت، وآخرين، التقوا خلال الأيام القليلة الماضية المقاول الهارب محمد على، للتنسيق حول حملة التحريض ضد مصر والقيادة السياسية، لافتة إلى أن الجماعة لا تريد الظهور فى المشهد السياسى العلنى، خوفًا من إلصاق فشل الحملة ودعوات التظاهر بها وبقادتها.

وأضافت المصادر، لـ«الدستور»، أن قيادات الإخوان أصدرت تعليمات لعناصرها بزيادة بث فيديوهات مفبركة للتظاهرات، ونشرها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعى من أجل دفع العديد من الشباب للنزول للشوارع، وتشويه صورة مصر فى الخارج.‎

وذكرت المصادر أن عددًا من قادة الجماعة سافروا إلى لندن لعقد اجتماع جديد مع عدد من السياسيين المصريين والعرب الهاربين خارج البلاد، للاستماع إلى مطالبهم الخاصة بالدعوات التحريضية ضد مصر.

وأضافت أن هناك تحركات دولية تقودها أجنحة الإخوان لإثارة الرأى العام العالمى ضد القيادة السياسية لمصر.

وأشارت إلى لجوء قادة الإخوان للشباب والتوسل لهم للنزول والتظاهر وإشاعة الفوضى فى مصر.

واستخدمت الجماعة الإرهابية، خلال الأيام القليلة الماضية، أكثر من حيلة لتحريض عناصرها والرأى العام، حيث أعادت نشر فيديوهات تحريضية للمقاول الهارب محمد على، ولعبت على وتر المسجونين المحكوم عليهم فى قضايا إرهاب لإثارة عاطفة ذويهم من أجل التحرك وإثارة الفوضى.

وأكدت المصادر أن قيادات «الإرهابية» عقدت أكثر من اجتماع مع الهارب أيمن نور، رئيس مجلس إدارة قناة الشرق، من أجل الاتفاق على خطة تحريضية جديدة بعد فشل دعواتها للتظاهر فى الأيام القليلة الماضية.

ونوهت المصادر بأن القيادات كلفت الهارب «نور» بتكثيف الحملات الإعلامية المناهضة للجيش المصرى لإثارة الرأى العام.

وأشارت المصادر إلى أن الهارب رفض الابتعاد عن المشهد حتى لا ينفرد قيادات الإخوان بتصدر مشهد التحريض، وقرر الظهور وإجراء مداخلات هاتفية فى أكثر من قناة، كان آخرها مداخلة مع قناة الحوار الإخوانية، واصل فيها تحريضه ضد مصر ومؤسساتها وقيادتها السياسية.

