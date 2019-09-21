عمرو أديب لـ "حماس": "مكنش العشم" (فيديو)

عرض الإعلامي عمرو أديب، رسالة مسربة لإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحذر فيها الإعلام من تناول الأحداث في مصر.



وقال إسماعيل هنية في رسالته المسربة: "أرجوا وأشدد على ضرورة عدم التطرق مطلقا لا من قريب ولا من بعيد ولا بإعلام رسمي أو غير رسمي إلى أي شيء يتعلق بجمهورية مصر العربية وعلى الجميع التقيد والإلتزام".



وعلق عمرو أديب على الرسالة خلال حلقة برنامج "كل يوم"، والمذاع عبر فضائية "MBC مصر، قائلًا، إنه على الرغم من تحذير هنية إلا أن المواقع التابعة لحماس كانت تعمل على تسخين الناس ضد المصريين.



وتساءل: "هل تخشى حماس على مصلحة المصريين، ماكنش العشم بعد اللي مصر بتعمله والضباط رايحين وجايين وبعد تسهيلات الغذاء والأدوية وغيرها".



وقارن "أديب"، بين موقف هنية، وموقف أنور قرجاش، وزير الدولة للشئون الخارجية، والذي قال أمس الجمعة: "المصريون ومصر هزموا الإخوان، والمصريون يقدروا يكملوا بخطى ثابتة، ومصر مكملة".