"العاملين بالصحافة" تستنكر محاولات زعزعة استقرار الوطن

استنكر أعضاء النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام برئاسة مجدى البدوي، والبالغ عددهم 100 ألف عضو، كافة محاولات القوى السياسية المدعومة من منظمات حقوقية مشبوهة أو من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية لهدم الجهود الأخيرة لمؤسسات الدولة للارتقاء بأوضاع محدود الدخل والمهمشين.



كما تؤكد النقابة على دعم تحالف الأحزاب المصرية لكشف مخططات أعضاء حزب الدستور والاتحاد الاشتراكي لاستقطاب شباب الوطن لصالح جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق مكاسب سياسية.



وفي النهاية تؤكد النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة على دعمها لكافة مؤسسات الدولة وخاصة وزارتي الدفاع والداخلية لتحقيق أمن واستقرار البلاد.