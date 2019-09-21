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رياضة

مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري قبل “ديربي القاهرة”

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:44 م
جريدة الدستور
الدستور
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يفتتح قطبي الكرة المصري الأهلي والزمالك بداية الدوري، بثلاث جولات قبل لقاء القمة الذي سيقام على استاد القاهرة الدولي يوم 19 أكتوبر المقبل.

وتستعرض "الدستور" جدول مباريات الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري، بمواجهة كل فريق 3 مباريات قبل لقاء القمة المقبل.

وكان الأهلي اقتنص الفوز واللقب الحادي عشر للسوبر المحلي من الزمالك يوم أمس الجمعة بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين، ليصبح الفارق بين المبارتين شهر كامل.

سُحبت قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم (2020-2019)، ظهر اليوم الخميس، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور إعلامي مكثف.

وأسفرت القرعة عن وضع مباراة قمة المسابقة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة، على أن تقام مباراة الأهلي مع الإسماعيلي في الجولة التاسعة.

جدول مباريات الأهلي في الدوري قبل لقاء القمة

سموحة – الأهلي (الأسبوع الأول)

23 سبتمبر 2019، الساعة 17:30 بتوقيت القاهرة، 18:30 بتوقيت السعودية

ستاد برج العرب – الاسكندرية

الأهلي – الإنتاج الحربي (الأسبوع الثاني)

2 أكتوبر 2019، الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت السعودية

ستاد السلام النهضة – القاهرة

أسوان – الأهلي (الأسبوع الثالث)

5 أكتوبر 2019، الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة، 16:00 بتوقيت السعودية

ستاد أسوان – أسوان

الأهلي – الزمالك (الأسبوع الرابع)

19 أكتوبر 2019، الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت السعودية

ستاد القاهرة الدولي – القاهرة

جدول مباريات الزمالك قبل مواجهة الأهلي في القمة

وأسفرت القرعة عن افتتاح نادي الزمالك لموسمه بمواجهة الاتحاد السكندري، على أن يختتم الفريق الدور الأول من الدوري بلقاء قمة مع الإسماعيلي.
1
الزمالك – الاتحاد السكندري
2
مصر المقاصة – الزمالك
3
الزمالك – أف سي مصر
4
* الأهلي – الزمالك

كان الأهلي قد توج بلقب النسخة الأخيرة، بينما جاء الزمالك في المركز الثاني، وجاء بيراميدز في المركز الثالث.

ويشارك فى الدورى الجديد 18 ناديا هم الأهلى "حامل اللقب" والزمالك وبيراميدز والاسماعيلى والمصرى والاتحاد وسموحة ومصر المقاصة ووادى دجلة والانتاج الحربى وطلائع الجيش وحرس الحدود والجونة وإنبى والمقاولون والصاعدين الثلاثة أسوان وطنطا وإف سى مصر.

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