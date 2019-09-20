المصريون يرفضون دعوات التظاهر في استفتاء "إعلام الإرهاب"

كشف الإعلامي همام مجاهد، عن صفعة قوية، وجهها المصريون لإعلام الإرهاب، حيث جاءت نتائج الاستفتاء الذي طرحته قناتا مكملين والشرق الإخوانيتين، على عكس ما تشتهي السفن.



وقال مجاهد، خلال تقديم برنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز":"إعلام الإخوان استدعوا مشهد الاستطلاع الإلكتروني، الذي طرحوه، لكن لم تفلح اللجان الإلكترونية في ترجيح كفة دعواتهم الباطلة، وجاءت النتائج رافضة للتظاهر، بنسبة 68% على قناة مكملين، و73% على قناة الشرق".



وأطلقت قنوات الإخوان استفتاء عن تأييد أو رفض النزول للتظاهر؛ بعد دعوة محمد علي للتظاهر، وإسقاط الرئيس عبدالفتاح السيسي.