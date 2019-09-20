بدا متعباً وغير يائس ... "أعدكم ألا أتخلى عنكم وسنُحسن أداءنا المرة المقبلة": تفاصيل اجتماع نتنياهو بكتلة اليمين

أشارت تقاريرعبرية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعاني من حالة غضب شديدة خلال هذه الأيام بعدما أشارت نتائج الانتخابات العامة للكنيست عن حصوله على 31 مقعد مقابل 33 لتحالف كحول لفان برئاسة بيني جانتس.

وفقاً لمصادر مقربة من نتنياهو فإنه بدا متعباً خلال هذه الأيام، لكنه ليس يائساً، وفي الاجتماع الذي عقده في اليوم التالي للانتخابات، جلس مع أحزاب اليمين والمتدينين لأكثر من ساعة.

وفي الاجتماع الذي ضم رؤوساء الأحزاب وعدهم نتنياهو بأنه لن يتخلى عن أي منهم وأخذ ذات الوعد منهم له، وبحسب المقربين من نتنياهو سأله أحدهم: ما الذي يضمن لهم أنه لن يخونهم في الطريق؟"، رد عليهم "بيبي": "أعدكم أن هذا لن يحدث".

وأضاف نتنياهو :" لقد خسرت لأن وسائل الإعلام خدرت الليكوديين عن قصد" لقد نشرت إنني سأحصل بالتأكيد على 61 مقعداً، وهذا لم يحدث" وتابع: "في المرة المقبلة يجب أن نحسن عملنا؛ ونمنع هدر أصوات، ونتوحد معاً مسبقاً، ونستغل طاقة اليمين الهائلة".

ولم يعلم أحد ماذا يقصد بالمرة القادمة .. فهل يعني أن نتينياهو سيذهب إلى جولة انتخابية ثالثة؟، "حدقوا فيه بنظرات مصدومة". ولم يجرؤ أحد أن يسأله ماذا يعني بـ"المرة القادمة" .

في اليوم التالي عندما اجتمع بكتلة الليكود التي اجتمعت في الكنيست، أكد للمقربين أن نتنياهو ربما يخطط لجولة ثالثة، حيث قال لليكود:" هناك حكومتان فقط مطروحتان على جدول الأعمال: واحدة برئاستي، أو حكومة اليسار والأحزاب العربية"، وهو ما يعني أن لو تمسك نتنياهو بكلمته يمكن حل الكنيست ال22 بعد 100 على الأكثر.



