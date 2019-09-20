الأهلي يفتتح "عصر فايلر" بالسوبر الـ11

توج فريق الأهلي بطلا للسوبر المحلي بعد فوزه على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي أقيم الليلة على ملعب برج العرب.



كان التقدم والخطورة لصالح الأهلي خلال الدقيقة 12 بعد كرة وصلت إلى محمد عواد حارس مرمى الزمالك، لكنها قُطعت منه ووصلت إلى حسين الشحات عند حدود منطقة الجزاء ليسدد الكرة نحو الشباك، لكن عواد تمكن من الإمساك بالكرة وإنقاذ شباك مرماه.



وجاء الهدف الاول في الدقيقة 19 لصالح أجاي الأول بعد ركلة ركنية لمصلحة الأهلي تم تنفيذها نحو عمق منطقة الجزاء، حيث مرت من أمام الجميع ووصلت إلى قدم جونيور أجاي الذي سدد صاروخًا نحو يسار عواد وسكنت الكرة الشباك معلنةً عن هدف التقدم الأول لنادي الأهلي.



وفي الدقيقة الثالثة بدل من الضائع في الشوط الاول أحرز حسين الشحات الهدف الثاني بعد مرور بارع من جانب حسين الشحات ومراوغة لدفاع الزمالك، حيث توغل إلى منتصف منطقة الجزاء، وسدد الكرة نحو الشباك، لكن عواد تألق وتصدى للكرة لتصل إلى محمد عبد الشافي الذي حاول إبعادها، لكنها وصلت بالخطأ إلى الشحات الذي انتهز الفرصة وسدد الكرة نحو أسفل يمين عواد معلنًا عن إحراز هدف التقدم الثاني لمصلحة نادي الأهلي.



عند الدقيقة 49 كرة قُطعت من شيكابالا على الجهة اليسرى من جانب رمضان صبحي، حيث اتجه بسرعة نحو منطقة الجزاء، ومرر الكرة إلى جونيور أجاي المتمركز أمام المرمى عند القائم الأول، حيث استلم الكرة وقام بالالتفاف وسددها نحو أسفل يمين عواد الذي لم يتمكن من التصدي لها، وسكنت الكرة الشباك معلنةً عن الهدف الثالث لنادي الأهلي في هذا اللقاء.



ونجح الزمالك في تقليص النتيجة من قبل محمود علاء يحرز ركلة الجزاء في شباك الأهلي بعد تسديد الكرة نحو أسفل يسار الشناوي.



واحرز علاء الهدف الثاني في الدقيقة 75 خطأ وركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء على حمدي فتحي بسبب عرقلته العنيفة لـ مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء.



بهذا الفوز بحقق الأهلي البطولة رقم 11 له في بطولة السوبر المحلي، ويضيفها إلى دولاب بطولاته.



