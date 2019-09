hihi2 مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم هاي كورة | مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم hihi2

يلا شووت KORA ON مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر GOAL LIVE رابط يوتيوب أون سبورت ماتش الأهلي TIME SPORT YouTube من موقع الفجر، بتاريخ اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 .









تنطلق مباراة الأهلي والزمالك اليوم الجمعه 20 سبتمبر 2019 في السابعة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية في بطولة كأس السوبر المصري.





* موعد المباراة والقناة الناقلة :





تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات On Sport وTime Sport وNile Sport وأسند اتحاد الكرة المصري مهام تحكيم مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري لطاقم ألماني مكون من فليكس بريش حكم الساحة ويعاونه كل من مارك بورش وستيفان لوب حكمان مساعدان وحكم رابع مصري.





يعد هذا نهائي كأس السوبر المصري رقم 6 بين الزمالك والأهلي، حيث التقى قطبا الكرة المصرية من قبل في خمس مباريات لهذه البطولة في السنوات السابقة. ونتجت تلك المواجهات الخمس عن حسم الأهلي الفوز في مباراتين منها، بينما حسم التعادل في ثلاث مواجهات أخرى وتوج بطلها بركلات الترجيح من نقطة الجزاء. تشير لوائح البطولة عند نهاية المباراة بوقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل، يكتب في سجلات النتائج نهايتها بالتعادل وليس فوز أحد الفريقين وتحسم ركلات الترجيح صاحب اللقب.





