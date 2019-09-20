جورج قرداحي إلى الشعب المصري: هنيئًا لكم بـ"السيسي"

نشر الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، فيديو جديد له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



ووجه الإعلامي اللبناني رسالة إلى الشعب المصري قائلا:"تحية من القلب ومن الوجدان إلى كل أحبتي في مصر".



وأضاف "قرداحي":"بِدي أقول كلمتين بصدق وإخلاص ومن القلب، إن مصر تعيش حالة غليان في المشاريع والإنجازات والحمد لله هذه الإنجازات لا يمكن لأي إنسان إذا كان مخلصًا وصادقًا، ولم يكن لديه نوايا سيئة إلا أن يعترف بهذه الإنجازات العظيمة، التي تحققت في مدة قليلة لا تزيد عن الأربع سنوات".



وتابع الإعلامي اللبناني:"هذه التحية يستحقها أولا شعب مصر، ويستحقها أيضًا قائد مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا الرجل الذي لا ينام، والذي أثبت أنه رجل دولة من الطراز الأول، رجل إنجاز، رجل التنفيذ، نراه كل يوم يجوب مصر من أولها إلى آخرها، ومن بحرها إلى نيلها، يجوب مصر؛ لينفذ ويدشن مشاريع عظيمة وجديدة والحمد لله".



واستطرد "قرداحي" مختتما كلمته: هنيئًا لمصر، وإن شاء الله في السنوات القليلة المُقبلة ستكون مصر في مصاف الدول الكبرى والمتقدمة، والتي تُؤمِّن لشعبها كل ما يتمناه".