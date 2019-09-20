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محافظات

تطوير موقف السرفيس بميدان الجيزة إلكترونيا بـ5.5 مليون جنيه

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 12:56 م
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين
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أعلن محافظ الجيزة بدء أعمال تطوير موقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة نهاية الشهر الحالي بتكلفة إجمالية حوالي 5.5 مليون جنيه.

وقال محافظ الجيزة إن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير مواقف السرفيس من الناحية الإنشائية والخدمية والاستثمارية، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية أمام الموقف، خاصة وأنه يقع وسط منطقة حيوية بالمحافظة إضافة إلى تحقيق العائد الاستثماري من تلك المواقف باعتبارها أحد مصادر الدخل التي يمكن تنميتها واستغلالها في الإنفاق على مشروعات خدمية أخرى لموطني المحافظة.

وأوضح أن المشروع يشمل تنسيق الموقف بشكل حضاري ودعمه بالمظلات ومقاعد الانتظار للمواطنين والإعلانات واللوحات الإرشادية وتركيب بوابات إلكترونية بالمداخل والمخارج لتحصيل الكارتة من السيارات، وذلك لإحكام السيطرة على الإيرادات المحصلة دون تدخل عنصر بشري بها.

وأضاف أنه سيتم إنشاء نظام مراقبة بالكاميرات وشبكة كهرباء وإضاءة حديثة ودعمة بوسائل الأمان اللازمة وكافيتريات.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع ممثلي الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وهي الجهة المسئولة التي تم إسناد أعمال التطوير إليها.

وتم التشديد على الشركة المنفذة لأعمال التطوير بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروع، والمقرر الانتهاء منه خلال 5 أشهر.

وكلف المحافظ رئيس حي جنوب ورئيس جهاز السرفيس بتقديم كافة سبل التعاون للشركة المنفذة وتذليل أية عقبات لسرعة إنجاز المشروع في الوقت المحدد له.

كما كلف رئيس حي جنوب الجيزة بأن تشمل أعمال التطوير أيضا محيط الموقف من خلال عدم السماح بوجود أية إشغالات تعوق الطريق العام، موجهًا بسرعة نقل الباعة المتواجدين للباكيات المخصصة لهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ لمناقشة مشروع تطوير موقف السرفيس بميدان الجيزة، بحضور السكرتير العام ومدير مديرية الإسكان ورئيس حي جنوب الجيزة ورئيس جهاز السرفيس والشركة المنفذة للأعمال.

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