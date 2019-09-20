ياباني أصلي ندوة تثقيفية بمكتبة الزاوية الحمراء

تنظم مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء ندوة تثقيفية تحت عنوان "ياباني أصلي" تقدمها سلمى جمال

المتخصصة في اللغة اليابانية، وذلك في الرابعة من بعد عصر يوم الخميس 26 سبتمبر الجاري.



هذا وتتناول الندوة الرد عن أسئلة: نفسك تسافر اليابان؟، بتحب الإنمي الياباني ؟، هل لفتت نظرك من قبل ثقافة وتاريخ الشعب الياباني وأسباب تقدمهم ؟ هل ترغب في التعرف علي معلومات أكثر عن الشخصية اليابانية؟ وعن اللغة اليابانية وتفكر في تعلمها؟



يشار إلى أن "مكتبة الزاوية الحمراء" واحدة من أفرع كثيرة منتشرة في أنحاء الجمهورية لمكتبات مصر العامة، والتي تمثل نورًا ثقافيًا وفكريًا تحتاجه هذه المنطقة، والمكتبة ليست فقط مبني ترفيهيًا لها شكل جمالي لكن لها دورًا إنسانيًا وحضاريًا خاصة بين الشباب والأطفال، المكان بمثابة مدرسة نموذجية للأطفال والشباب لممارسة هواياتهم وأنشطتهم المختلفة.