أول تصريحات لحسام البدري بعد تعيينه مدربا للمنتخب

قال حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، إن الشعب لديه عقدة الخواجة فيما يخص مدرب المنتخب، فقد يصبر على المدرب الأجنبي، ويلتمس له الأعذار، لكنه لا يصبر على المصري.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي": "المدرب المصري عنده مرونة أكثر في فهمه للاعيبة، فهو على دراية بالتحفيز والدوافع والمتغيرات، بالنسبة لكل لاعب، فالمجتمع فيه تباين واختلافات في التعليم والشخصية، تستلزم من المدرب أن يتعامل مع هذه العوامل كل واحد بطريقة، ليس فيها ثوابت".



وأضاف: "ما غاب عن المنتخب أن نحضر ونلعب كرة، بشكل فيه تلائم بين الخطوط كلها، سواء البداية وخط الدفاع ونصف الملعب واستخدام الأجانب، أما المنتخب الحالي يلعب بتحفظ، يلعب كور طويلة، ويعتمد على محمد صلاح بشكل كبير جدًا".



وأعلنت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري، اليوم بشكل رسمي اليوم تعيين حسام البدري مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني.



