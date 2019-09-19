أصالة تعلن سفرها للسعودية لإحياء حفل غنائي

أعلنت الفنانة السورية "أصالة نصري" سفرها إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت "أصالة " كاتبة: "أنا ومعي منّ لايفارقني إلى السّعوديّة الغالية".



يُذكر أن الفنانة أصالة نصري قد أعلنت مؤخرًا عن موعد حفلها المنتظر في المملكة العربية السعودية، والمقرر يوم 30 سبتمبر ضمن سلسلة حفلات اليوم الوطني في مدينة تبوك، يشاركها في إحياء الحفل الفنان الكويتي عبد الله الرويشد والفنان السعودي أصيل أبو بكر.

