حظك اليوم.. برج الحمل الجمعة 20 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا: تحاط بعلاقات تدفئ قلبك فتفرح بجو البراءة الذي يسوده، الخفر من مميزاتك لكن لا تكن عنيدًا ولا مشاكسًا.



عاطفيًا: حافظ على استقرارك العاطفي، حذار تراكم الاستحقاقات تجاه الشريك، إذ قد تضطر إلى دفع الكثير كي ترضيه وتعيد الأجواء إلى ما كانت عليه.



صحيًا: التحذير ضروري في ما يخص بعض المشاكل الصحية التي قد تطرأ هذا اليوم، كالآم في الرأس أو بعض الغثيان أو سوء الهضم، لا تترك الأمر يتفاقم بل عالجه بسرعة.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.