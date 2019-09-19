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اقتصاد

استقرار أسعار الأسمدة عند 4900 جنيه للطن

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:07 م
جريدة الدستور
أسامة الشندويلي
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استقرت أسعار الأسمدة، اليوم عند 4900 جنيه للطن، في السوق الحرة.

وكشف المهندس عبدالواحد الدسوقي، رئيس شركة الدلتا للأسمدة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن أن هناك ثباتًا في أسعار سماد النترات اليوم في السوق المصري الحر، حيث بلغ سعر الطن 4900 جنيه.

وأضاف "الدسوقي" في تصريحات لـ"الدستور"، أن السعر المدعم للمزارعين يقل 1000 جنيه للطن، أي يصل للمزارعين بسعر 3900 جنيه، لكنه يحقق خسائر للشركات، مشددًا على ضرورة تحريره حتى تستطيع الشركات الالتزام بزيادة الطاقة الإنتاجية لها.

وتُنتج شركتا الدلتا والنصر للأسمدة التابعتان للشركة القابضة للصناعات الكيماوية أصنافًا متعددة من الأسمدة، منها النترات، حيث يتم توجيه الإنتاج للسوق المحلية، وتصدير نسبة مميزة للغاية للخارج.

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