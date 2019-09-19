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عالم

بعد إعلان وفاته.. 10 معلومات عن زين العابدين بن علي

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 04:55 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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توفي منذ قليل، الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، بالمملكة العربية السعودية بعد صراع مع المرض حسبما أفادت وسائل الإعلام التونسية دون الإعلان عن مزيد من التفاصيل.

في السطور التالية ترصد "الدستور" أبرز المعلومات حول الرئيس التونسي الأسبق.

1- تولى "بن علي" منصب رئيس الجمهورية التونسية منذ 7 نوفمبر 1987 إلى 14 يناير 2011، وهو الرئيس الثاني لتونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 بعد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة.

2- خدم "بن علي" لفترة قصيرة كملحق عسكري في المغرب وإسبانيا، ثم عُين مديرًا عامًا للأمن الوطني في 1977.

3- عين سفيرًا إلى بولندا لمدة أربع سنوات، ثم عين بعدها وزير دولة، ثم وزير مفوض للشئون الداخلية قبل أن يعين وزيرًا للداخلية في 28 أبريل 1986.

4- في أكتوبر 1987، عُين رئيسًا للوزراء ثم تولى الرئاسة بعدها بشهر في نوفمبر 1987.

5- أعيد انتخابه في كل الانتخابات الرئاسية التي جرت في تونس، وكان آخرها في 25 أكتوبر 2009.

6- في ديسمبر 2010 اندلعت شرارة المظاهرات التونسية بعد أن قام الشاب التونسي محمد البوعزيزي بإحراق نفسه تعبيرًا عن غضبه على بطالته، وبعد وفاته في يناير 2011، أعلن الرئيس التونسي الأسبق إقالة عدد من الوزراء بينهم وزير الداخلية، كما أعلن عزمه عدم الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2014.

7- مع زيادة الاضطرابات، اضطر الرئيس زين العابدين بن علي إلى التنحي عن السلطة والهروب من البلاد، حيث توجه أولًا إلى فرنسا التي رفضت استقباله خشية حدوث مظاهرات للتونسيين فيها، فلجأ إلى السعودية.

8- بعد هروب زين العابدين بن علي إلى السعودية في 14 يناير 2011، أعلن الوزير الأول محمد الغنوشي، عن توليه رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة.

9- في فبراير 2011، وجهت تونس طلبًا رسميًا إلى السلطات السعودية لتسليمها الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، إثر توجيه مجموعة جديدة من التهم للرئيس السابق.

10- تزوج "بن علي"، من ليلى بن علي، أو "ليلى الطرابلسي" وشغلت أيضًا منصب رئيسة منظمة المرأة العربية، ولديها ثلاثة أطفال: نسرين وحليمة ومحمد زين العابدين، وللرئيس بن علي أيضا ثلاث بنات من زواجه الأول: غزوة ودرصاف وسيرين.

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