حبس نقاش قتل نجلته وقطّع جثتها لشكه فى سلوكها بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، حبس نقاش، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل نجلته وتقطيع جثتها وإلقائها بصناديق القمامة بعد شكه في سلوكها، وانفصالها بعد زواجها بشهر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.



وتلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد بورود بلاغ عامل النظافة بشارع مصطفي كامل، بالعثور على أجزاء آدمية لسيدة بصناديق القمامة أمام قاعة أفراح بدائرة القسم.



على الفور تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء شريف عبد الرؤوف، مدير المباحث الجنائية، وتكليف ضباط مباحث القسم، وبالانتقال والفحص تبين وجود رأس لفتاة وبها آثار ضرب وتعذيب.



وكشفت تحريات ضباط مباحث القسم، أن المتهم محمد محمد صبري، 50 سنة، نقاش زخرفي، مقيم بدائرة القسم، هو والد المجني عليها ووراء ارتكاب الواقعة، وذلك بسبب شكه في سلوكها.



تم عمل كمين بمعرفة ضباط مباحث القسم والقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب شكه في سلوك نجلته، وأضاف المتهم أن نجلته تم انفصالها عن زوجها بعد جوازهما الذي دام لمدة شهر، وعندما عادت إلى منزله قام بقتلها وتقطيعها إلى أجزاء وقام بإلقائها بصناديق القمامة والاحتفاظ بباقي الأجزاء داخل الثلاجة حتي يتم التخلص منهم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.