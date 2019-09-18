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عالم

بومبيو: هجمات أرامكو إيرانية ولم تأتِ من اليمن

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:31 م
وزير الخارجية الأمريكي،
وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو
نيفين أشرف
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قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الهجوم الأخير على منشآت النفط التابعة لشركة "أرامكو" السعودية لم يأت من اليمن ولم يكن من تنفيذ جماعات الحوثي، وإنما كان هجومًا إيرانيًا.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي منذ قليل، إلى جدة بالمملكة العربية السعودية على خلفية الهجمات الأخيرة التي لحقت بمعملين تابعين لشركة النفط السعودية "أرامكو" السبت الماضي.

وفي وقت سابق، أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، في تصريحات صحفية مساء أمس الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمريكي سيتوجه اليوم إلى السعودية على خلفية الهجمات على منشأتي النفط، مؤكدًا استعداد الجيش الأمريكي بعد هجمات الأخيرة.

من جهته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه مساعدة حلفاء الشرق الأوسط بعد الاعتداء الأخير، قائلًا: "لا نحتاج إلى نفط وغاز الشرق الأوسط، وفي الواقع لدينا عدد قليل جدًا من الناقلات هناك، لكننا سوف نساعد حلفاءنا".

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