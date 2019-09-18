عون: الهلال الأحمر الكويتى ساعد اللبنانيين والنازحين السوريين

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، عن تقديره للجهود التي تبذلها جمعية الهلال الأحمر الكويتي، في سبيل مساعدة المواطنين اللبنانيين وكذلك النازحين السوريين الذين يستضيفهم لبنان وتقديم الخدمات الصحية لهم.



جاء ذلك خلال استقبال عون، اليوم الأربعاء، وفدًا من جمعية الهلال الأحمر الكويتي، برئاسة رئيس الجمعية الدكتور هلال الساير، بحضور السفير الكويتي لدى لبنان عبدالعال القناعي، ورئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي، حيث تم استعراض أوضاع الجمعية وأنشطتها داخل الكويت وخارجها، وبحث تعزيز سبل تعاونها مع الجمعيات والمؤسسات اللبنانية.



وأثنى الرئيس اللبناني على مستوى التعاون القائم بين الجمعية والصليب الأحمر اللبناني، مؤكدًا أنه يحقق المصلحة الإنسانية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أسهم في تقديم المساعدات للنازحين السوريين الذين يحتاجون إلى رعاية صحية يقدمها لهم لبنان.



من جانبه، قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي، إن التعاون مع الصليب الأحمر اللبناني، أسهم في توفير مساعدات وإنشاء مجموعة من المشاريع في لبنان، من بينها العيادات المتنقلة المقدمة على سبيل التبرع من الكويت إلى الشعب اللبناني، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.