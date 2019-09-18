حظك اليوم.. برج الدلو الأربعاء 18 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الدلو، قالت:



مهنيًا: لا تبالغ في مصروفك وكرمك، وحافظ على استقرارك المالي، كن معتدلا ولا تثق بأي شخص عابر، واحم نقاط ضعفك.



عاطفيًا: علاقتك المنسجمة بمن تحب تجعلك تفكر في ارتباط جدي وخصوصًا أن الفرصة باتت سانحة لتبوح له بمشاعرك مع وجود من يشجعك على الإقدام على هذه الخطوة.



صحيًا: تشعر بالتفاؤل مما ينعكس إيجابًا على وضعك الصحي ككل، لكن واظب على تنظيم مواعيد تناول الطعام والتمارين الرياضية.



جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.





