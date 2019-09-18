بالصور.. فعاليات فنية وثقافية بقصر المنوفية

أعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الفاعليات الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة المنوفية، حيث عقدت مكتبة أشمون الثقافية محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للأمية" ألقاها الشيخ نصر العشري مفتش بإدارة أوقاف أشمون، أكد فيها أن الاحتفال باليوم العالمي للأمية يعد من أهم الاحتفالات نظرًا للاهتمام بالقراءة والكتابة وزيادة الوعي للمواطنين.



وأشار العشري إلى أهمية جهود مؤسسات وقطاعات الدولة، من أجل محاربة الأمية وسن القوانين التي تحد من تسرب الطلاب من المدارس من أجل العمل وتحصيل المال لإجبار الطالب على إنهاء التعليم الأساسي بنجاح، بحضور منصور أبو رزق مدير إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بأشمون.



عقد بيت ثقافة الباجور ندوة مكتبية عن كتاب "أخلاقنا الاجتماعية" تأليف مصطفى السباعى ألقاها الشيخ محمد شوقى عامر إمام وخطيب ووكيل إدارة أوقاف الباجور وتناول أثر الأخلاق على الفرد والمجتمع والمشكلات العائلية وأسبابها وأثر الفرد فى نهضة الأمة.



نظم بيت ثقافة تلا محاضرة للتمكين الثقافى بعنوان "مراعاة الجانب النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة" حاضرها عيد عبد المولى، حيث تناول المحاضر الحديث عن أبعاد شخصية ذوى الاحتياجات الخاصة بصفة عامة والجانب النفسى بصفة خاصة.



وأقام بيت ثقافة ميت أبو الكوم مسابقة تلخيص أجمل قصة، تضمنت اختيار بعض القصص المفضلة للأطفال وقرأتها ثم سردها أمام زملائهم، ويعتبر سرد القصص من الأساليب المشوقة والهامة لتعليم الأطفال، كما أعد بيت ثقافة شبرا بخوم محاضرة نادي تكنولوجيا بعنوان "كيفية تعليم واستخدام الوورد" تضمنت تعليم الأطفال الكتابة علي الوورد تحت إشراف مسئولة نادي التكنولوجيا منيرة أحمد



وفي الإطار الفني أقام بيت ثقافة بركة السبع معرض رسوم أطفال عن اجمل رسومات معارض الموقع.