التحقيق بشأن مختبر فيروسات روسي إثر حدوث انفجار

تقوم السلطات الروسية، بإجراء تحقيق يتعلق بمختبر أبحاث في سيبيربا بشأن مخالفة محتملة للقواعد بعدما أصيب عامل بناء في انفجار غاز أسفر عن إندلاع حريق، حسبما قالت وسائل الإعلام المحلية اليوم الثلاثاء.



وقال مختبر فيكتور على موقعه الإلكتروني إن الانفجار وقع في الطابق العلوي من المبنى المصنوع من الخرسانة المسلحة.



ويختص المختبر بالأمراض المعدية ويطور لقاحات ضد الالتهاب الكبدي والأنفلونزا، وأمراض أخرى.



كما أنه يختبر لقاحا ضد فيروس نقص المناعة البشرية "اتش اي في" المسبب للإيدز.