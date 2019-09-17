بشير الديك: ندمت على رفع اسمي من فيلم "الهروب"

قال الكاتب والسيناريست بشير الديك، إن فيلم الهروب للفنان الراحل أحمد زكي هو "عريس" السينما المصرية.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن السيناريست مصطفى محرم وضع سيناريو فيلم الهروب، موضحا أن المخرج عاطف الطيب طلب منه أن يستكمل سيناريو الفيلم لأن مصطفى محرم غير متواجد وقتها.

واستطرد أنه اشترط قبل أن يبدأ في استكمال سيناريو الفيلم أن يستأذنوا السيناريست مصطفى محرم، موضحا أنه أعاد كتابة سينارسو الفيلم بأكمله وحصل على أجره كاملا، ولكن قبل عرض الفيلم فوجئ بأنه لم يتم استئذان مصطفى محرم، وبعدها أقسم ألا يوضع اسمه عل الفيلم بسبب هذا الأمر.

وتابع أنه ندم بعد طلب رفع اسمه من على الفيلم لأنه أصبح من رموز السينما المصرية.