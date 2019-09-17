مازدا "الكهربائية" الجديدة تظهر في معرض طوكيو

تستعد شركة مازدا للمشاركة ضمن فعاليات معرض طوكيو الدولي للسيارات بطرحها لطراز كهربائي جديد كليا، لم تكشف عن مواصفاته حتى الآن.



ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، قال المتحدث الرسمي باسم شركة مازدا يوشيكازو ناجاي إن النسخة التي ستعرض من هذا الطراز الكهربائي ستكون اختبارية للعرض فقط.



وذكر الموقع الأمريكي، نقلا عن موقع "أوتوكار"، أن هذا الطراز الكهربائي الجديد من مازدا يتوقع أن يعمل بمحرك كهربائي بقوة 141 حصانا.



كما يتوقع أن يزود ببطاريات تنتج قوة بمعدل 35.5 كيلووات في الساعة، مع ناطق سير محدود للمحرك حسب مدى شحن البطاريات.



وتنطلق فعاليات معرض طوكيو الدولي للسيارات بداية من يوم 24 أكتوبرالمقبل وتستمر حتى يوم 4 نوفمبر.