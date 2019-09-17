ارتفاع حصيلة وفيات انقلاب قارب هندى إلى 30 شخصًا

أعلن مسئولون أن حصيلة الوفيات جراء حادث انقلاب قارب سياحي جنوبي الهند، ارتفعت اليوم الثلاثاء، إلى 30 شخصًا بعد انتشال المزيد من الجثث، مع بقاء 16 شخصًا فى عداد المفقودين.



وانقلب القارب، أمس الأول الأحد، في نهر جودافاري بولاية أندرا براديش جنوبي البلاد بعد اصطدامه بكتل صخرية.



وتعطلت عمليات البحث التي يقوم بها غواصو البحرية ورجال الإنقاذ، أمس الإثنين، بسبب الأمطار الغزيرة والتيارات القوية في النهر.



وقال مسئول خدمات إدارة الكوارث في الولاية، سوداكار ريدي عبر الهاتف: "خلال عمليات البحث التى استؤنفت صباح اليوم الثلاثاء، تم العثور على 19 جثة إضافية، لتصل حصيلة الوفيات إلى 30 حالة".



وتم إنقاذ 27 شخصًا أو سبحوا إلى بر الأمان، وأكد ريدي أن هناك 16 شخصًا ما زالوا مفقودين، مضيفًا أن عمليات البحث مستمرة في الموقع.



وكان الركاب، ومعظمهم من السائحين المحليين، في طريقهم إلى مزار سياحي شهير في المنطقة، وأمر مسئولو الولاية بإجراء تحقيق في الحادث.



يشار إلى أن عشرات الأشخاص يغرقون بأنحاء الهند سنويًا في حوادث القوارب، والتي تشير فيها أصابع الاتهام في الغالب إلى الحمولة الزائدة والصيانة السيئة للقوارب وقواعد السلامة الرخوة.



وفي مايو العام الماضي، لقي قرابة ثلاثين شخصًا حتفهم إثر انقلاب قارب في نهر جودافاري فى موقع غير بعيد عن مكان حادث يوم الأحد.