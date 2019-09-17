تعرف على أول سعودية تتأهل إلى بطولة "الباريستا" لإعداد القهوة

تأهلت نجيبة المكي إلى بطولة الباريستا على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والتي ستُقام في لندن، كأول امرأة سعودية تصل لهذا المستوى، وذلك بعد فوزها في بطولة إعداد القهوة على صعيد الشرق الأوسط، بحسب ما أعلنت "ستاربكس"، الاثنين.



وكانت نجيبة المكي قد التحقت بفريق شركاء ستاربكس، وهو التعبير الذي تطلقه ستاربكس على موظفيها الذين تعدهم أكثر من مجرد موظفين عندما فُتح باب التوظيف للبنات، وذلك في العام 2018، حيث دفعها شغفها وحبها للقهوة للالتحاق بهذه التجربة.



وفازت "المكي" في بطولتين محليتين في السعودية في إعداد القهوة، الأولى على مستوى المنطقة الشرقية، لتتأهل بعدها وتتوج بطلة على مستوى المملكة قبل أن تستكمل مشوار نجاحها، حيث فازت ببطولة الشرق الأوسط التي أُقيمت في الكويت.



وتستعد الفتاة السعودية للمشاركة في بطولة الباريستا على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا التي ستستضيفها العاصمة البريطانية لندن، حيث يملؤها الحماس لتعلّم المزيد، وتطمح أن تكون قدوة لزملائها في ستاربكس، وأن تنجح في تمثيل العلامة بأفضل صورة.



وقالت نجيبة المكي، بحسب صحيفة سبق المحلية إنها "فخورة جدًا لأنها أول امرأة سعودية تشارك في بطولة الباريستا".



واستذكرت مشاركتها في الكويت، قائلة: "كانت أكثر مرة في حياتي أشعر فيها بالفخر أمام عائلتي وأصدقائي ومدربي وحتى حكّام البطولة".



وأكدت أنها تستعد حاليًا للمشاركة في بطولة لندن، مشيرة إلى أنها ستكون صعبة، لكن إيمانها بنفسها ورغبتها في تحقيق هدفها، يشكل حافزًا قويًا لها لتحقيق الفوز واللقب.