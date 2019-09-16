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وزير الأوقاف: حصول المواطن على حقه دون تأدية واجبه يُضعف الدولة

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:47 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المواطنة لا تنحصر في التعايش بين المختلفين دينيًا، وإنما أيضا في الحقوق المتبادلة بين الرجل والمرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة والحقوق الاقتصادية والتكافل المجتمعي وغيرها من الأمور.

وأضاف جمعة خلال لقاء له ببرنامج "بالمصري" على قناة الغد، مع الإعلامي ضياء رشوان، أن حرص كل فرد على أخذ حقه دون تأدية واجبه هو أمر يُضعف من الدول، مؤكدًا أنه كما تقع على الدولة واجبات تجاه مواطنيها أيضا هناك حق للوطن على المواطن، متابعاً أن الجماعات المتطرفة تحاول إحداث طيعة بين الشعوب وحكامها.

وأوضح جمعة أنه لا توجد أية قرآنية أو حديث نبوي يحدد نوع النظام الانتخابي، وأن كل الآيات التي جاءت في الخلافة تدور حول مفهوم أن يكون للناس حاكم، مؤكداً أن الإسلام لم يضع نظاماً ثابتاً محدداً لنظام الحكم، إنما وضع أسس، وهي تحقيق العدل والعدالة، ومنع الفساد، والعمل على قضاء مصالح الناس، وهو ما تقدمه وتقوم به الدولة المصرية حالياً من محاربة فساد وإقامة مشروعات لسد حوائج المواطنين.

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