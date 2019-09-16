الطيار أحمد عبود: الأقصر تشهد تسيير قرابة 11 ألف رحلة بالون سنويًا

قال الطيار أحمد عبود، ممثل الاتحاد المصري لشركات البالون الطائر، إن مدينة الأقصر تشهد تسيير قرابة 11 ألف رحلة بالون سنويًا تقل على متنها قرابة 216 ألف سائح طوال أيام العام.



وأضاف "عبود"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" المذاع على فضائية "dmc"، أن هناك مساعٍ تُبذل لربط سياحة البالون بسياحة السفاري، وإقامة مطاري إقلاع جديدين يضافان إلى مطار الإقلاع الحالي قرب معابد ملوك الفراعنة في غرب مدينة الأقصر.



وأشار "عبود"، إلى أن مدينة الأقصر تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في معدل رحلات البالون، وعدد السياح الذين يستقلون البالون في رحلة يومية فوق معابد الفراعنة ونهر النيل والطبيعة الخلابة التي تتمتع بها المدينة.