الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 الموافق 18 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أدوت أكيش.. عارضة أزياء سودانية وصلت إلى العالمية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 05:05 ص
جريدة الدستور
سارة ساويرس
طباعة
بخطوات رشيقة، وثابتة، ومفعمة بالحيوية، خطفت عارضة الأزياء السودانية، أدوت أكيش، الأنظار بجوار نجمة الموضة ناعومي كامبل، في واحد من أهم أحداث الفاشون وهو "FASHION FOR RELIEF" بالمتحف البريطاني.

ولهذا نستعرض فى السطور التالية رحلة "أدوت أكيش" من لاجئة سودانية إلى واحدة من أهم عارضات الأزياء فى العالم.

رافقت عارضة الأزياء الشابة أدوت أكيش، عروض أزياء "RELIEF"، بصحبة العالمية ناعومي كامبل، بإطلالات عصرية، حيث ارتدت فستانًا أسود اللون، من علامة ألكسندر ماكوين، من خامة الدانتيل ونسقت معه مجوهرات لامعة مناسبة لإطلالتها.

وبدأت "أكيش" حلمها فى عالم الأزياء بعد تخرجها من المدرسة الثانوية في أستراليا، حيث قدمت للمروة الأولى عرض "سانت لوران" عام 2018، وكتبت عنها أشهر المجلات العالمية فى عالم الموضة، لإصرارها على تحقيق حلمها على الرغم من أنها كانت لاجئة في مخيم كاكوما الكيني، حتى استطاعت أن تصبح من ضمن أغني عارضات الأزياء في العالم.

كما شاركت عارضة الأزياء الشابة، فى عروض وكنزو، وجيڤنشي، وألكسندر مكوين، والعديد من عروض الأزياء العالمية، وجاء اختيارها من قبل مصمم الأزياء الألماني الراحل، كارل لاغرفيلد، احتفاءً بها بأنها عارضة الأزياء الأفضل لديه، وتعتبر أدوت أكيش، ثانٍ عارضة سودانية تختتم أحد عروض شانيل بإطلالة العروس بعد آليك ويك، التي اختتمت عرض العلامة في خريف 2004.

كما أن رحلتها في عالم الأزياء لم تتوقف على ذلك المدرج فحسب؛ بل تابعت مشوارها لتعرض أزياء لعلامات تجارية عالمية في أهم عروض الأزياء العالمية، ومن خلال مشاركتها الفعالة في أسابيع الموضة الشهيرة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

والدة محمد علي لابنها العاق: «الله يخرب بيتك.. عندك عيال» (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

التشكيل المتوقع للجهاز الفني لمنتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

ياسر رزق: مرسي عرض رشوة على الرئيس السيسي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

زاهى حواس: إعلان سبب وفاة "توت عنخ آمون" 2020

ads

الصور

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

image description

البوم.. مؤتمر صحفي للاعلان عن بطولة العالم للاسكواش بمصر

image description

صور من مباراة تعادل بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

image description

افتتاح مهرجان القنوات

الأكثر قراءة

تسجيل صوتى فاضح.. محمد على يهدد والده "بالضرب بالجزمة"

"مناضل الكباريهات".. "محمد على" بصحبة فتيات ليل داخل ملهى بإسبانيا (صور)

والدة محمد علي لابنها العاق: «الله يخرب بيتك.. عندك عيال» (فيديو)

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

أيام زمان

"رب ضارة نافعة".. حادث سيارة أنقذ أمينة رزق من عملية نصب كبيرة

حزن على فطين عبد الوهاب وأكل "أيس كريم".. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة إسماعيل ياسين

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

"لم يمت فقيرا".. حقيقة تحول حياة إسماعيل يس إلى مأساة

الصحة

أول روبوت يجري عملية جراحية بالبطن في بريطانيا

إخصائي أمراض القلب يكشف وضعية النوم الخطرة

دورة تدريبية حول البحث العلمى الطبى بالمعهد العربى

علاج الشمع الزائد بالأذن

الرئيس نيوز

عمرو أديب: الهجوم على أرامكو لن يمر مرور الكرام.. "الرد خلال ساعات"

حالات اختناق بسبب رش مبيدات حشرية داخل مصنعين للكيماويات والملابس بالفيوم

ياسر رزق: مرسي عرض على السيسي رشوة مقابل الوقوف بجانب الإخوان

أبو بكر البغدادي زعيم "داعش" ينشر تسجيلا صوتيا جديدا

منوعات

تعرف على أول سعودية تتأهل إلى بطولة "الباريستا" لإعداد القهوة

صورة مذهلة.. «الوحش» يمرّ قرب الأرض

صورة مدهشة للكثبان الرملية على سطح الكوكب الأحمر

خطر صحي يتربص بعشاق السوشي

كشكول

عقب إقالة مدير الإدارة.. وكيل تعليم قنا يلتقي معلمي نجح حمادي

"آلسن عين شمس" تستقبل 11 طالب صيني لدراسة اللغة العربية

انتهاء اختبار القدرات لـ 276 طالب للالتحاق بالمدرسة الفنية بجامعة سوهاج

نقيب "المعلمين"يتفقد أعمال الصيانة بنادي الشاطئ ويفتتح قاعة اليكس مون

إسلام سياسي

القصة الكاملة لـ "مترجم داعش" الأسترالى سجين معسكرات قسد

دول غرب أفريقيا تعلن الحرب على داعش والقاعدة بمليار دولار

زعيم داعش يظهر من جديد بكلمة تحريضية

بلاغ يتهم المقاول محمد على بالتحريض على الانقلاب على مؤسسات الدولة


زيت وسكر

متى يمكنك الحصول على لقاح الأنفلونزا؟

الاتنهاء من تنفيذ 2514 وحدة اسكان اجتماعي بالقليوبية

سقوط تشكيل عصابى لتهريب المواد البترولية المدعمة

كل ما تريد معرفته عن مستشفى الناس لجراحات القلب بالقليوبية

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: عادل إمام فى وزارة الشباب
لواء. محسن الفحام
ما بين الكتمان والمصارحة
القس. رفعت فكرى
مغبوط هو العطاء
لواء.حمدى البطران
ذكريات من سبتمبر
المزيد

الثقافة

بالصور.. "عواض" يشهد الحفل الختامى لأطفال الحدود بجاردن سيتى

بالصور.. ندوة لمناقشة عرضى "بدائع الفهلوان" و"طائفة الأنانيين" بمسرح الهواة

"التقويم المصرى القديم" أمسية فلكية بمكتبة المستقبل

الليلة.. "جماليات السرد الرقمى" بمختبر سرديات الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك