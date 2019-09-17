أدوت أكيش.. عارضة أزياء سودانية وصلت إلى العالمية

بخطوات رشيقة، وثابتة، ومفعمة بالحيوية، خطفت عارضة الأزياء السودانية، أدوت أكيش، الأنظار بجوار نجمة الموضة ناعومي كامبل، في واحد من أهم أحداث الفاشون وهو "FASHION FOR RELIEF" بالمتحف البريطاني.



ولهذا نستعرض فى السطور التالية رحلة "أدوت أكيش" من لاجئة سودانية إلى واحدة من أهم عارضات الأزياء فى العالم.



رافقت عارضة الأزياء الشابة أدوت أكيش، عروض أزياء "RELIEF"، بصحبة العالمية ناعومي كامبل، بإطلالات عصرية، حيث ارتدت فستانًا أسود اللون، من علامة ألكسندر ماكوين، من خامة الدانتيل ونسقت معه مجوهرات لامعة مناسبة لإطلالتها.



وبدأت "أكيش" حلمها فى عالم الأزياء بعد تخرجها من المدرسة الثانوية في أستراليا، حيث قدمت للمروة الأولى عرض "سانت لوران" عام 2018، وكتبت عنها أشهر المجلات العالمية فى عالم الموضة، لإصرارها على تحقيق حلمها على الرغم من أنها كانت لاجئة في مخيم كاكوما الكيني، حتى استطاعت أن تصبح من ضمن أغني عارضات الأزياء في العالم.



كما شاركت عارضة الأزياء الشابة، فى عروض وكنزو، وجيڤنشي، وألكسندر مكوين، والعديد من عروض الأزياء العالمية، وجاء اختيارها من قبل مصمم الأزياء الألماني الراحل، كارل لاغرفيلد، احتفاءً بها بأنها عارضة الأزياء الأفضل لديه، وتعتبر أدوت أكيش، ثانٍ عارضة سودانية تختتم أحد عروض شانيل بإطلالة العروس بعد آليك ويك، التي اختتمت عرض العلامة في خريف 2004.



كما أن رحلتها في عالم الأزياء لم تتوقف على ذلك المدرج فحسب؛ بل تابعت مشوارها لتعرض أزياء لعلامات تجارية عالمية في أهم عروض الأزياء العالمية، ومن خلال مشاركتها الفعالة في أسابيع الموضة الشهيرة.