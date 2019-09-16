حماقي يبدأ تصوير "حجر الإسكندر".. أكتوبر المقبل

الفيلم قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية.

يبدأ المخرج محمد حماقي، تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد "حجر الإسكندر"، مطلع شهر أكتوبر المقبل.وقال حماقي لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه من المقرر أن يبدأ التصوير بالقاهرة مطلع الشهر المقبل بمشاركة بطلة العمل الفنانة هيفاء وهبي، مضيفًا أن الجهة المنتجة غيرت اسم العمل من "عقد الخواجة" إلى "حجر الإسكندر".وتابع حماقي: أنه عقد جلسة عمل مؤخرًا جمعته والفنانة هيفاء وهبي والفنان أحمد الفيشاوي، مشيرًا إلى أنه يواصل حاليًا عقد جلسات عمل لاختيار باقي الأبطال.