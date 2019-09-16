الحبس عامين لسارق فيلا الإعلامية بسمة وهبة

قضت محكمة جنح أكتوبر، الإثنين، بحبس نقاش لمدة عامين، لاتهامه بسرقة فيلا المذيعة بسمة وهبة، مقدمة برنامج شيخ الحارة "الموقوف" على فضائية القاهرة والناس.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسين عامر، بحضور أحمد جمال عبد العزيز، وكيل النيابة، وبسكرتارية عمرو عبد العزيز.



كانت نيابة أكتوبر أول قد أمرت بحبس نقاش على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة طبنجة مرخصة ومصوغات ذهبية من فيلا الإعلامية بسمة وهبه، أثناء إجرائه إصلاحات بالفيلا.



وتبين من تحقيقات النيابة التي أجراها أحمد جمال عبدالعزيز، وكيل أول النيابة، أن الأجهزة الأمنية بأكتوبر تلقت بلاغًا من مساعدة المذيعة بسمة وهبة بسرقة الفيلا الخاصة بالمذيعة متهمين نقاش بالسرقة.



وقالت مساعدة المذيعة ومدير الفيلا، إن "وهبة" تجرى عمرة بالأراضي السعودية وأنها أوكلت إليهما مهمة تجديد بعض محتويات الفيلا فاتفقا مع نقاش وعمال لإجراء بعض الدهانات والتعديلات على الفيلا، مشيرين إلى أنه أثناء العمل اكتشفا سرقة مسدس مرخص، خاص بالمذيعة وحلق ألماظ وبعض المصوغات الذهبية، فاتهما النقاش الموجود بالفيلا بالسرقة.



وبفحص المكان وإجراء التحريات اللازمة ألقي القبض على المتهم وبمواجهته أمام النيابة أقر النقاش بارتكابه الواقعة وأرشد عن المسروقات، فأمرت النيابة بحبسه إلى أن تمت إحالته للمحاكمة، وأصدرت المحكمة قرارها سالف الذكر في حقه.