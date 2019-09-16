فوز فيلم كوميدي يتهكم على النازية في مهرجان تورونتو

فاز فيلم كوميدي يتناول قصة صبي صديقه الخيالي هو أدولف هتلر بالجائزة الأولى في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي لهذا العام.

وأعلن المهرجان يوم الأحد أن فيلم " جوجو رابيت"، من إخراج النيوزيلندي تايكا وايتيتي، قد فاز بجائزة اختيار الشعب، التي تقدم مع جائزة نقدية بقيمة 15 ألف دولار كندي(11 ألف و335 دولار أمريكي).

ويجري اختيار الفائز من قبل الجمهور، وليس من قبل هيئة محلفين.

ويقوم المخرج وايتيتي أيضًا بدور البطولة في الفيلم مجسدا شخصية ديكتاتور النازية المضحك، جنبا إلى جنب مع الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون، التي تلعب دور والدة الصبي الألماني. ويؤدي دور الصبي، جوجو، الوجه الجديد رومان جريفين ديفيس.

ويحكي الفيلم، الذي تدور احداثه في فترة ألمانيا النازية زمن الحرب، قصة جوجو وصدمته من اكتشاف فتاة يهودية مختبئة في منزله، والتي تمكنت من فتح عقله على مظالم الدكتاتورية.