طبيب يؤكد: "الاكتئاب" مرض معدى

يُعد مرض الاكتئاب من الأمراض التى أصبحت منتشرة بشكل كبير فى العالم، فوفقًا لاخر الدراسات فالاكتئاب يعتبر المرض النفسى الاول إنتشارًا بين الناس.



من جانبه أوضح الدكتور أحمد هلال، استشارى الطب النفسى، أن الاكتئاب من الأمراض النفسية المعدية، والتى يمكن أن تنتقل من شخص إلى أخر.



وأشار "هلال" إلى أن الاكتئاب ينتقل بشكل كبير من خلال ملازمة الأشخاص السلبين والمتشأمين، الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى الإصابة بالاكتئاب.



ووفقًا لاخر الدراسات، التى اجرها معد الصحة النفسية بالولايات المتحدة الامريكية، يفيد بأن الإكتئاب من الامراض التى أصيب بها أكثر من نصف سكان العالم.



كما أكد الباحثون، أن الأكتئاب من الأمراض النفسية التى إذا لم تعالج بالشكل الأمثل ستؤدى في النهاية إلى زيادة التفكير بالانتحار.



ونصح استشارى الطب النفسى، بضرورة الاستمتاع بالحياة، بالإضافة إلى الابتعاد عن الأشخاص المتشامين، والنظر إلى الجانب المضئ من الحياة.