سماعة لاسلكية ببطارية تدوم لـ12 ساعة

أعلنت الشركة Realme الصينية عن سماعاتها اللاسلكية "Realme Buds Wireless" ببطارية تدوم لمدة 12 ساعة مع الاستخدام المتواصل.



تتميز سماعة Realme بتقنية البلوتوث 5.0 بصوت عميق ومحرك 11.2 توفر نطاق اتصال يصل إلى 10 أمتار، حيث تم ضبطها بواسطة الدي جي النرويجي Alan Walker.



تتميز الساعة بـ3 أزرار في شريط الرقبة مصنوعة من المعدن والسيليكون، وأضافت Realme مادتي النيكل والتيتانيوم في الساعة لتوفير مزيد من الراحة.



حسب موقع GSMArena التقني، تستهدف شركة Realme المستخدمين النشطين، لذلك تعمل السماعة لمدة 12 ساعة للاستمتاع طوال اليوم، وتدعم السماعة معايير IPX4 المقاومة للرذاذ والعرق.



تأتي السماعة مع تحكم مغناطيسي بفضل MFP Magnetic Fast Pai، حيث يمكن تشغيل وإيقاف السماعة بمجرد ضم إلى أو فصل سماعات الأذن، تمامًا مثل ساعة وان بلس OnePlus Bullets Wireless 2.



تتوفر سماعة Buds بـ3 ألوان هي الأسود والأخضر والبرتقالي، ويمكن شراء السماعة من المتاجر الرسمية وموقع أمازون، إضافة إلى موقع Realme الرسمي.



يذكر أن شركة Realme أطلقت نسخة محدثة من هاتف Realme XT مؤخرا بمعالج من شركة كوالكوم نوعه Snapdragon 712.