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مصر

شكري يعبر لنظيرته الكينية عن عدم ارتياح مصر لطول أمد مفاوضات سد النهضة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 08:01 م
وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
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أعرب وزير الخارجية سامح شكري، لنظيرته الكينية مونيكا جوما، عن عدم ارتياح مصر لطول أمد المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، فضلًا عن الشواغل المصرية ذات الصلة في هذا الشأن.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المُستشار أحمد حافظ، مساء اليوم الأحد، إن المباحثات التي عقدها شكري مع نظيرته الكينية تناولت سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والإفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف: "تضمن اللقاء سُبل دفع مسار التعاون بين البلدين، والعمل على ترتيبات عقد الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية - الكينية في القاهرة قبل نهاية العام الجاري".

وأشار إلى أن شكري تسلم خلال اللقاء رسالة خطية موجهة من الرئيس الكيني "أوهورو كينياتا" إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار التنسيق والتشاور القائم بين البلدين الشقيقين.

وأوضح المُستشار أحمد حافظ، أن وزير الخارجية سامح شكري أكد لنظيرته الكينية اعتزاز القاهرة بالمستوى المُتميز للعلاقات التي تربطها بكينيا، والتطلع إلى استطلاع آفاق التعاون في مجالات أكبر، وخاصةً على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أطلع من جانبه نظيرته الكينية على آخر مُستجدات مسار مفاوضات سد النهضة.

وشمل اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والإفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، فضلا عن المسائل المُتعلقة بتعزيز أنشطة الاتحاد الإفريقي.

وأضاف المستشار أحمد حافظ، أن وزيرة الخارجية الكينية أعربت من جانبها عن تقدير بلادها لعلاقاتها مع مصر، مشيدة بالروابط التي تجمع البلدين الشقيقين، والتنسيق والتشاور المُستمر مع القاهرة من أجل تعزيز مسار التعاون الثنائي وقضايا المنطقة، بما يُحقق المصالح المُشتركة ويُلبي تطلعات شعبيّ البلدين.

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