الأحد 15 سبتمبر 2019 الموافق 16 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

طاقم تحكيم أجنبى لإدارة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 06:14 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
طباعة
قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، إسناد إدارة مباراة السوبر المحلي بين فريقي الأهلي والزمالك إلى طاقم تحكيم أجنبي.

وبدأت لجنة الحكام، اليوم الأحد، في إجراء اتصالات مع الاتحادات الأوروبية لاختيار طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراة السوبر المقرر إقامتها الجمعة المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

وقال جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، إن الاتصالات التي تجريها اللجنة في هذا الصدد شملت جميع الاتحادات الأوروبية عدا اتحادي صربيا وسويسرا، حيث يحمل أحد مدربي الفريقين الجنسية الصربية، بينما يحمل الآخر الجنسية السويسرية.

وأضاف الغندور أنه على ضوء ما ستسفر عنه هذه الاتصالات ستقوم اللجنة بالمفاضلة لاختيار الطاقم الأنسب والإعلان عنه في وقت مناسب، مشيرًا إلى أن الاستعانة بحكام أجانب لإدارة مباراة السوبر تأتي انطلاقا من كون طرفي المباراة هما الأهلي والزمالك، موضحًا أنه تم الاتفاق بين لجنة الحكام ومجلس إدارة اتحاد الكرة على إقامة كل مباريات الدوري بحكام مصريين، فيما عدا مباريات الأهلي والزمالك معًا.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

السيسى يعلق على فيديوهات "القصور الرئاسية": "عملت ولسه هعمل.. دى باسم مصر"

منذ يوم

حادث خطير.. تفاصيل إصابة عاصى الحلانى بفقدان الذاكرة

منذ يوم

أول تعليق لـ"السيسي" على محاولات تشويه المؤسسة العسكرية

منذ حوالي 17 ساعة

إصابة شيخ الأزهر بوعكة صحية فى فرنسا

ads

الصور

image description

البوم.. مؤتمر صحفي للاعلان عن بطولة العالم للاسكواش بمصر

image description

صور من مباراة تعادل بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

image description

افتتاح مهرجان القنوات

image description

بتحكيم دولي.. 800 هاو في مصر يتنافسون لاختيار أجمل طيور بالعالم (فيديو)

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

الأكثر قراءة

أول تصريح لأحمد عبدالله محمود بعد حكم حبسه

تسبب بسقوطه من الدور السابع.. فأر يقتل شابًا بالبساتين

"الجنين الشيطان" يثير قلق والديه.. تعرف على حقيقة الأمر

الأرصاد: سقوط الأمطار يشير لبدء الخريف مبكرًا (فيديو)

أيام زمان

"لم يمت فقيرا".. حقيقة تحول حياة إسماعيل يس إلى مأساة

شويكار وقصة لقاء غرام تحت المطر ومقلب في الحبيب

هند رستم ترفض عملًا تليفزيونيًا بسبب أجر فاتن حمامة.. تعرف على القصة

سناء جميل.. تبرأ منها أهلها وصنعت الـ"تريكو" لكي تعيش (فيديو)

الصحة

دراسة: كل تفاحة عادية تحتوي على 100 مليون بكتيريا

أستاذ أوعية دموية يوضح أفضل طريقة لعلاج انسداد الشرايين

دراسة: ممارسة الرياضة فى المنزل إيجابية لمرضى الشلل الرعاش

السجائر الإلكترونية.. أشد ضررا مما تعتقد

الرئيس نيوز

وزير الزراعة: بروتوكول لتأهيل 10 آلاف "مطبق مبيدات"

شركة ناشئة تنتج "أسمدة عضوية" من المخلفات الزراعية لترشيد المياه

رئيس "مستقبل وطن": 4 دلالات في خطاب السيسى أمام مؤتمر الشباب

اتهام رئيس دولة أفريقية بتهريب أموال ومخدرات من إسرائيل

منوعات

من أول لقاء.. كيف تتعرفين على الرجل الفاشل؟

علاج بسيط لتخفيف أعراض مرض باركنسون

كشف سبب اختلاف ردود الفعل على الإجهاد والتوتر

بقرة تخدع 5 أسود (فيديو)

كشكول

فتح باب التحويلات للطلاب الجدد بجامعة الأزهر...غدا

تدريب المعاهد المستهدفة للاعتماد على " استراتيجيات التعلم النشط " بالأقصر الأزهرية

بدء المستوى الثالث من دبلومة اللغة الانجليزية بـ"دراسات دمياط" الأحد المقبل

الأقصر الأزهرية تبدأ إجراء اختبارات القبول للمتقدمين لمعاهد القراءات

إسلام سياسي

داعش يعود لحرق البساتين الزراعية فى العراق

هيئة تحرير الشام تجدد تحريضها ضد القوات الروسية في سوريا

مرصد الأزهر يكشف مناورات داعش على الفضاء الإلكتروني

ضيوف مؤتمر الأوقاف يضعون روشتة علاج لمواجهة الإرهاب


زيت وسكر

ما هو مرض “الثلاسيميا”؟

تعرف على أحمال شبكة الكهرباء اليوم

“تموين الغربية” تحاصر عصابات تهريب الدقيق المدعم

تواصل أعمال المبادرة الرئاسية للمسح السمعى للأطفال بالقليوبية

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
حروب "الدين" الرابع
ماجد حبته
الداعشيات.. و«الأخوات» الإرهابيات
بسنت حسن
المعارضة البلهاء ومصداقية المهللين
د.كريمة الحفناوى
الصحة الإنجابية فى بيت ثقافة عزبة أبوحشيش
المزيد

الثقافة

يوم ثقافي فني ترفيهي لذوي القدرات الخاصة بثقافة القاهرة

"تعديل السلوك وغرس القيم" بثقافة البحر الأحمر

بدء التحضيرات لتنظيم أكبر مهرجان ثقافي في موريتانيا

المركز الثقافي الكوري ينظم دورة في الطهي

صفحتنا ع الفيس بوك