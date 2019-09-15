طاقم تحكيم أجنبى لإدارة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، إسناد إدارة مباراة السوبر المحلي بين فريقي الأهلي والزمالك إلى طاقم تحكيم أجنبي.



وبدأت لجنة الحكام، اليوم الأحد، في إجراء اتصالات مع الاتحادات الأوروبية لاختيار طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراة السوبر المقرر إقامتها الجمعة المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.



وقال جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، إن الاتصالات التي تجريها اللجنة في هذا الصدد شملت جميع الاتحادات الأوروبية عدا اتحادي صربيا وسويسرا، حيث يحمل أحد مدربي الفريقين الجنسية الصربية، بينما يحمل الآخر الجنسية السويسرية.



وأضاف الغندور أنه على ضوء ما ستسفر عنه هذه الاتصالات ستقوم اللجنة بالمفاضلة لاختيار الطاقم الأنسب والإعلان عنه في وقت مناسب، مشيرًا إلى أن الاستعانة بحكام أجانب لإدارة مباراة السوبر تأتي انطلاقا من كون طرفي المباراة هما الأهلي والزمالك، موضحًا أنه تم الاتفاق بين لجنة الحكام ومجلس إدارة اتحاد الكرة على إقامة كل مباريات الدوري بحكام مصريين، فيما عدا مباريات الأهلي والزمالك معًا.