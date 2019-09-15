صحف السودان تهتم بمباحثات رئيس إريتريا في الخرطوم ومحاكمة البشير

اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم الأحد بمباحثات الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي مع رئيسي مجلسي السيادة والوزراء بالسودان عبد الفتاح البرهان، وعبد الله حمدوك في الخرطوم أمس السبت، فضلا عن تفاصيل الجلسة الخامسة لمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.



وقالت صحيفة "اليوم التالي" إن البرهان وأفورقي بحثا العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك بين السودان وإريتريا، لافتة إلى أن النقاش بينهما ركز على قضية أمن منطقة البحر الأحمر.



ونقلت صحيفة "الانتباهة" عن وزير شئون مجلس الوزراء عمر منيس قوله إن أفورقي وحمدوك تناولا أنسب السبل والوسائل لتطوير العلاقات القائمة بين البلدين، والآليات المناسبة لتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة.



ولفتت صحيفة "المجهر السياسي" إلى أن لقاء عضو مجلس السيادة في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" مع الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي تناول المجالات الاقتصادية والتجارية، وفتح الحدود بين البلدين.



من جهة أخرى، أبرزت صحيفتا "السوداني" و"التيار" حذف المحكمة تهمة حيازة العملات المحلية عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وإرجاء محاكمته في تهم "الثراء الحرام" إلى السبت المقبل.