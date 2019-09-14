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"كيف يشوه أهل الشر إنجازات المصريين؟".. المخرج تامر الخشاب يفجر مفاجأة في مؤتمر الشباب

السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:47 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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فاجأ المخرج التلفزيوني تامر الخشاب، خلال كلمته بالمؤتمر الوطنى الثامن للشباب في جلسةعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة فى ضوء حروب الجيل الرابع"، القائمين على تنظيم المؤتمر بطلب عرض فيديوهات على فلاشته الشخصية والتي ترصد أخطاء في بعض المشروعات التي نفذتها الدولة.

واستجاب منظمو المؤتمر للمخرج تامر الخشاب، لعرض الفيديوهات، والتي ترصد  وجود بعض الشروخات في مباني مشروع الإسكان في دهشو .

وكذلك رصدت الفيديوهات تحطم زجاج كوبري رود الفرج، وهو ما أثار دهشة الحضور من وجود مثل هذه السلبيات.

ليعود بعد ذلك المخرج تامر الخشاب، ويكشف حقيقة هذه الفيديوهات قائلا:" الكثيرون صدقوا هذه الفيديوهات، ولكن في الحقيقة هي فيديوهات تم تركيبها، لتشويه إنجازات الدولة "

وتابع أن التكنولوجيات الحديثة قادرة على الخداع، وبتر الصورة من سياقها، وهو ما يجيد أهل الشر استخدامه، لاغتيال المواطنين معنويا "
 
ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعرض هذه الفيديوهات، وطلب من المخرج تامر الخشاب  استعرض أكبر عدد منها وشرح كيفية فبركتها  

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