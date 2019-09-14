مديرة برنامج الأمن والدفاع: ميزانية داعش تخطت الـ300 مليون دولار

كشفت مديرة برنامج الأمن والدفاع، الدكتورة دلال محمود، عن تمويل التنظيمات الإرهابية الضخمة، وحسب إحصائيات الأمم المتحدة لميزانية داعش 300 مليون دولار، لافتًا إلى أن فترة سيطرة هذا التنظيم الإرهابي من 2015 إلى 2017 كانت تصل إلى 40 مليون دولار شهريًا.



وقالت دلال محمود، خلال حديثها ضمن الجلسة الأولى لفعاليات المؤتمر الوطنى للشباب بدورته الثامنة، إن التنظيمات الإرهابية تستخدم أحدث تقنيات الاتصالات التكنولوجية، التى كان لها كبير الأثر على تضخيم نشاط الإرهاب.



ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، انطلاق فعاليات النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني الدورى للشباب، التي تقام لمدة يوم واحد في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.