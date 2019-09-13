البابا تواضروس يستقبل فوج شبابي من أبناء الكنيسة في النمسا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بمركز لوجوس البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون، فوجًا من شباب مدينة جراتس بالنمسا.



وزار الوفد مصر لمدة ١٠ أيام، قضوها في عدة زيارات وخدمات، وتقابلوا مع عدد من الآباء الأساقفة والآباء الكهنة في لقاءات روحية، اختتموها بلقاء روحي مع قداسة البابا، حيث حدثهم عن حياة الفرح في الخدمة.