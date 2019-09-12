سفير اليابان: السيسي عبّر عن احتياجات إفريقيا خلال قمة "تيكاد7".. فيديو

قال السفير الياباني في القاهرة ماساكي نوكي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع خلال قمة "تيكاد 7" التي عقدت في اليابان مؤخرا التعبير بشكل فعال عن احتياجات إفريقيا.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "نظرة"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر شاركت مع الدول الإفريقية أمثلة جيدة للتعاون بين اليابان وإفريقيا خاصة في تنمية الموارد البشرية وهناك تعاون هام في نطاق المدارس المصرية اليابانية وفي التعليم الأساسي والإعدادي كخطوة لتحسين التعليم، موضحا أن الفارق في هذه التجربة تشجيع اليابان على عملية المهارات والذكاء والأخلاقيات والطاقة البدنية للطلاب عبر نظام التعليم الياباني.



وكشف أن هناك في القاهرة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وهي شراكة مع 13 جامعة يابانية وتم استقبال مائة من أستاذة الجامعات اليابانية حتى يستطيع الشباب المصري التعلم والدراسة بطريقة محترفة والاستفادة من الخبرات اليابانية وأحدث طرق التعلم والتكنولوجيا في اليابان.

