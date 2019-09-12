ضبط أسلحة نارية وهاربين من أحكام بأسيوط

شنت مديرية أمن أسيوط حملة أمنية مكبرة، استهدفت خلالها مركز شرطة ساحل سليم ضباط إدارة البحث الجنائي وضباط وحدة مباحث المركز مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي لضبط الهاربين من أحكام جنائية وحائزي الأسلحة النارية والمتاجرين فيها، وتمكنت من ضبط 3 بندقية خرطوش و1 بندقية آلية و2 من الهاربين من أحكام مختلفة.



تلقي اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد تمكن الحملة من ضبط المدعو "و. س. م" سن 33 مبيض محارة ومقيم جزيرة الساحل وبحوزته بندقية خرطوش محلية الصنع والمدعو "ا. ح. ا" سن 40 حاصل على دبلوم ومقيم العونة وبحوزته عدد 2 بندقية خرطوش محلية الصنع والمدعو "م. ع. ع" سن 34 بدون عمل ومقيم الغريب وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 مطموسة الأرقام.



كما تم ضبط المدعو "ف. س" سن 64 مزارع والمدعو "ع. ف" سن 60 مزارع مقيمان قرية بويط، والمحكوم عليهما في القضية جنايات مركز ساحل سليم لسنة 2014م والمقيدة كلى جنوب أسيوط حضوري 3 سنوات شروع في قتل.



يأتي هذا في إطار خطة مديرية أمن أسيوط التي تهدف إلى إحكام السيطرة الأمنية من خلال مكافحة وضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمطلوب ضبطهم وإحضارهم وكل ما من شانه الإخلال بالأمن العام.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر والعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.