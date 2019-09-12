إيهاب جلال مديرًا فنيًا للمنتخب

أكد الإعلامي سيف زاهر، أن إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي بات الأقرب لتولي المهام الفنية للمنتخب الوطني الأول، خلفا للمكسيكي خافير أجيري، الذي تمت اقالته بسبب سوء النتائج.



وقال "زاهر"، خلال برنامج "ملعب اون"، الذي يقدمه علي قناة "أون سبورت":"بنسبة كبيرة إيهاب جلال هو المدير الجديد للمنتخب الوطني الأول"، مؤكدا أن الإعلان سيكون يوم الأحد المقبل، عقب مباراة المصري أمام ماليندي بطل زنجبار في بطولة الكونفيدرالية.



وأضاف سيف زاهر، أن المنافسة كانت قوية بين حسن شحاتة، وإيهاب جلال، لتولي منصب مدرب المنتخب، ولكن كل المؤشرات والتنبؤات تؤكد أن "جلال"، هو المدير الفني الجديد للفراعنة.