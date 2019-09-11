"قسم الولاية".. محاولة حوثية لإرضاء إيران (فيديو)

عرضت فضائية "مداد نيوز"، تقريرًا يسلط الضوء على محاولات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران الضغط على الأساتذة ومدراء المؤسسات التعليمية، من أجل ترديد ما يسمى "قسم الولاية".

وأوضحت مصادر يمنية وفقاً للعربية، أن القسم، الذي تريد الميليشيات ترديده، بدلا من النشيد الوطني، يكرس الطائفية ويمجد رموز الجماعة الموالية لإيران.

ويؤكد التقرير أن جرائم ميليشيات الحوثي في اليمن لا تتوقف عند ممارساتها العسكرية على الأرض، بل تتجاوزها إلى المدارس، حيث تعمل على تحويل قاعات الدروس إلى ساحات حرب من نوع آخر، بسلاح ذخيرته هذه المرة في محاولة اللعب بعقول التلاميذ.

ونددت الحكومة اليمنية أمس بفرض الميليشيات الحوثية ما يسمى "قسم الولاية" على طلبة المدارس في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للجماعة، بدلا عن النشيد الوطني، معتبرة هذا السلوك الحوثي تهديدا للقيم الوطنية الجمهورية.

وجاء التنديد الحكومي في وقت أقامت فيه الجماعة الحوثية، بحسب مداد نيوز، عشرات المهرجانات والفعاليات الطائفية في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة في ذكرى "عاشوراء" استنساخا منها للتجربة الإيرانية والجماعات الموالية لطهران في المنطقة. وأكد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في خطاب لأتباعه بالمناسبة نفسها تبعيته للمشروع الإيراني، ونظام ولاية الفقيه بالتزامن مع الاعتراف الصريح لزعيم "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله بتبعية حزبه للمرشد الإيراني علي خامنئي.



