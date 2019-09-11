طارق عامر رئيسًا للتحالف الدولي للشمول المالي

تسلم مساء اليوم الأربعاء طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، رئاسة التحالف الدولي للشمول المالي خلال الاجتماعات السنوية التي عقدت في العاصمة الرواندية كيجالي لمنتدى السياسات الدولية التابع للتحالف الذي يضم في عضويته أكثر من 90 دولة.



جاء تسلم محافظ البنك المركزي المصري لرئاسة التحالف الدولي للشمول المالي تقديرا للإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي نفذتها مصر خلال الفترة الماضية، وساهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحسن التصنيف الائتماني لمصر على مدار السنوات الثلاث الماضية.



وقالت التحالف الدولي للشمول المالي، في بيان اليوم، إن عامر الذي يشغل منصب محافظ البنك المركزي المصري منذ نوفمبر 2015، تولى رئاسة التحالف خلفا لفاضل الكبير محافظ البنك المركزي في بنجلاديش.



وأضاف التحالف أن عامر سيوكل إليه مسئولية رئاسة المناقشات الخاصة بتيسير أعمال التحالف، وكذلك اجتماعات مجلس الإدارة وتنفيذ المسئوليات وفقا للائحة التنفيذية للتحالف الدولي للشمول المالي.



وأشار التحالف إلى فترة تولي طارق عامر رئاسة البنك الأهلى المصري قبل توليه منصبه كمحافظ للبنك المركزي المصري حيث نجح في تنفيذ إصلاحات أسهمت في تحويل البنك الأهلى؛ ليصبح أكبر مؤسسة مصرفية في مصر وواحدا من أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.