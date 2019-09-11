العثور على جنرال جزائري "ميّتًا" في مكتبه ‎

أفادت مصادر جزائرية، اليوم الأربعاء، بالعثور على الجنرال بالجيش جمال عمرون "ميّتًا" داخل مكتبه، صباح اليوم الأربعاء.



وذكر موقع "ألجيريا بارت" المحلي، أنّ عمرون الذي يتولى وحدة الإنتاج للزي والمعدات العسكرية في الجيش الجزائري، عُثر عليه ميّتًا في مكتبه بضاحية خروبة شرقي العاصمة الجزائر.



وفيما لم يصدر أي بيان رسمي حول الواقعة، نقل الموقع عن مصادر لم يسمها، أنّ المعلومات الأولية تفيد بأنّ الجنرال مات منتحرًا.



ووفق "ألجيريا بارت"، فإنّ الجنزال "كان يعاني خلال الآونة الأخيرة من ضغوطات نفسية، بسبب ذكر اسمه في قضايا فساد، وأنه كان معنيًا بتحقيقات أشرفت عليها المؤسسة العسكرية".