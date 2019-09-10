تغريم "شيكابالا" 50 ألف جنيه بسبب أحداث نهائي الكأس

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة سيد البندارى، تغريم محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعلى جبر وأحمد الشناوى وعمر جابر، بعد أحداث نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز الذى أقيم الأحد الماضى وانتهى بفوز الزمالك 3 صفر وتتويجه بطلًا للكأس.



وجاءت الغرامات كالتالى:

- تغريم الزمالك 100 ألف بعد هتافات جماهيره ضد الأهلي.

- تغريم شيكابالا 50 ألف لاستثارة الجماهير.

- تغريم علي جبر وأحمد الشناوي وعمر جابر 30 ألف جنيه لكل لاعب لعدم استلام الميدالية الفضية.