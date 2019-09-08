تسيير دوريات أمريكية تركية في "المنطقة الآمنة" شمالي سوريا

بدأت صباح اليوم الأحد، الدوريات الأمريكية التركية المشتركة عملها، بحسب الاتفاق بين أنقرة وواشنطن، في "المنطقة الآمنة" شرق الفرات شمالي سوريا.



ويتم تسيير الدوريات بين قريتي الحشيشية ونص تل شرق مدينة تل أبيض.



وتستغرق الدورية المشتركة ساعتين، ومن ثم ستعود القوات التركية لمواقعها داخل أراضيها.



يذكر أن أنقرة وواشنطن توصلتا - مؤخرا - إلى اتفاق بشأن إعلان منطقة آمنة شمالي سوريا، وإنشاء مركز تنسيق للعمليات المشتركة.



من جانبها، أوردت السفارة الأمريكية في أنقرة بيانا مشتركا أكد اتفاق وزارتي الدفاع في البلدين على "تسريع تنفيذ كافة التدابير من أجل معالجة المخاوف والقلق الأمني لدى تركيا"، متابعا:"سيتم تشكيل مركز عمليات مشترك في أقرب وقت ممكن لتنسيق وإدارة المنطقة الآمنة معا".



وأضاف البيان المشترك: "ستصبح المنطقة الآمنة بمثابة ممر سلام، وستبذل كافة الجهود من أجل إعادة المهجّرين السوريين إلى بلدهم".