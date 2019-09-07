شاهد.. بشرى وإيمان العاصي بدون مكياج في الكوافير

نشرت الفنانة بشرى على صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة تجمعها بالفنانة إيمان العاصي من داخل الكوافير.



وعلقت "بشرى" على الصورة كاتبة: "أنا والحلوة إيمان العاصي وأحلى ما في إيمان إنها مش بس جميلة وزي القمر لا كمان عندها مخ ومثقفة وتحب تتكلم معاها في أمور الدنيا والشغل معاها جميل جدا لأنها متعاونة ومحترفة بجد، دايما تسعدني رؤيتك يا إيمان".



لترد عليها إيمان قائلة: "بحبك يا بوشبوش مش عارفة أقولك إيه على الكلام الحلو ده كنتي وحشاني ووحشني الشغل معاكي ولسه عندنا حكايات كتير لازم نخلصها".



وظهرت الفناناتان بإطلالة كاجوال غير متكلفة وبدون مكياج.