أستاذ استثمار يكشف أعلى فائدة لشهادات قناة السويس الجديدة.. فيديو

قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن نسبة الفائدة الخاصة بشهادات استثمار قناة السويس عندما تم طرحها على المواطنين منذ 5 سنوات بلغت 12% وكانت الأعلى من نوعها في في ذلك الوقت، وذلك لتمويل مشروع قومي جديد، وتعد هذه أعلى فائدة في الاتحاد المصرفي.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه بعد تحريك سعر الصرف بعد طرح شهادة استثمار قناة السويس بعامين، قرر متخذ القرار المتمثل في الهيئة العامة لقناة السويس تحريك سعر الفائدة لترتفع إلى 15.5% لمدة السنوات الثلاث المتبقية من أصل 5 سنوات فترة إصدار شهادة استثمار قناة السويس.



وكشف أن متوسط فائدة استثمار قناة السويس على مدار الخمس سنوات بلغت 14.1% وهو نفس معدل نسبة الفائدة الحالية داخل الجهاز المصرفي، ولذلك قرر المواطنون تجديد شهادة قناة السويس.



وأكد أن نصف المبالغ المالية والتي قدرت بـ 64 مليار جنيه، وهي المبالغ التي دفعت كشهادات قناة السويس الجديدة، وكانت هذه المبالغ خارج الجهاز المصرفي.

